أعلنت جامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية، للطلاب الجدد، المصاريف السنوية والأوراق المطلوبة استعدادًا لاستقبال الدفعة الثانية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023_2024، واستقبال الدفعة الثانية الجديدة حيث تحوي كليتان فقط ولهما ذات المصروفات.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مصاريف كليات جامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية والأوراق المطلوبة للتقديم بحسب البيان الرسمي الصادر اليوم من الجامعة.

مصاريف كليات جامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية

تضم جامعة برج العرب التكنولوجية كليتي تكنولوجيا العلوم الصحية، وتكنولوجيا الصناعة والطاقة ومصاريفهما كالتالي:

• السنة الاولي 15 ألف جنيه.

• السنة الثانية 15 ألف جنيه.

• السنة الثالثة 20 ألف جنيه.

• السنة الرابعة 20 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة برج العرب التكنولوجية

• بطاقة ترشيح الطالب الصادرة من مكتب التنسيق.

• أصل شهادة الثانوية العامة المائية + 3 صور منها.

• أصل شهادة ميلاد حديثة مائية موضح بها الرقم الثلاثي للذكور + 3 صور منها.

• عدد 3 صور من البطاقة الشخصية للطالب.

• عدد 3 صور من البطاقة الشخصية لولي امر الطالب.

• نموذج 2 جند للطالب + 6 او 7 جند.

• عدد 8 صورة شخصية للطالب 4 في 6.

• استمارة الكشف الطبي.

تحديد موعد التقديم

وأكدت جامعة برج العرب أنه سيجري الإعلان فيما بعد عن الموعد المحدد لاستقبال الجامعة لتقديمات الطلاب الجدد دون الحاجة لإجراء أي مقابلات شخصية مع الطلاب ولا اختبارات لقدرات، على أن تكون فترة التقديمات مقسمة بين طلاب الثانوية العامة في أيام محدده وطلاب الثانوي الفني في أيام اخري وغيرهم من الطلاب.