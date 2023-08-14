تفاصيل الدراسة في جامعة برج العرب التكنولوجية.. تضم 9 أقسام

أعلنت جامعة برج العرب التكنولوجية، نظام الدراسة للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق عبر الدفعة الثانية مع بدء العام الدراسي الجديد، تزامنا مع إعلان نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية للطلاب الراغبين الالتحاق بها.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل الدراسة بجامعة برج العرب التكنولوجية، كونها إحدى الجامعات التكنولوجية الجديدة التي تهتم بها الدولة والقيادة السياسية بالآونة الأخيرة، فهي جامعة مصرية حكومية أصدرت بقرار رقم 72 لعام 2019.

وتعد جامعة برج العرب التكنولوجية، إضافة كبيرة للجامعات المصرية بشكل عام وبالتعليم التكنولوجي بشكل خاص، لإنشاء خريج قادر على التعامل مع التكنولوجيا والتطور الذي يشهده قطاع الصناعة في سوق العمل.

كليات وأقسام جامعة برج العرب بالإسكندرية

وتضم جامعة برج العرب التكنولوجية كليتين أساسيتين، أولهما: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتشمل:

• قسم تكنولوجيا المعلومات

• قسم تكنولوجيا السكك الحديدية

• قسم تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية

• قسم تكنولوجيا الغزل والنسيج

• قسم تكنولوجيا الصناعات الغذائية

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

• قسم تكنولوجيا الصناعات الدوائية

• قسم تكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية

• قسم تكنولوجيا مساعد تمريض

• قسم تكنولوجيا تركيبات اسنان.

نظام الدراسة في جامعة برج العرب

ويعد نظام الدراسة بالجامعة «2+2»، فيمكن لطالب التخرج بعد سنتين بمؤهل متوسط، ويحصل على دبلومة في التكنولوجيا في تخصصه، وفي حالة استكمال الطالب الأربع سنوات، يحصل على بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية أو بكالوريوس تكنولوجيا الصناعة والطاقة؛ ويشترط لاستكمال الطالب السنتين الآخرتين، تفوقه خلال السنتين الأولى، وحصوله على حد أدنى 80%، وفي حالة عدم بلوغه الحد الأدنى، تتيح له الجامعة سنة تدريب في إحدى الشركات أو المصانع ومن ثم يستكمل دراسته لحصوله على درجة البكالوريوس، بالإضافة إلى إمكانية استكمال الدارسات العليا بالجامعة، وحصوله على درجة الماجستير المهني والدكتوراة المهنية فقط.

التقديم في جامعة برج العرب

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، أنّ التقديم لجامعة خلال هذا العام الجامعي 2023-2024، من خلال مكتب التنسيق بالنسبة لطلاب الثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة، وإعداد الفنين وطلاب المدارس الفنية الصنائع 3 سنوات،.

كما تتيح الجامعة، التقديم مباشرةً في إدارة شؤن الطلاب بالجامعة بالنسبة لطلاب المدارس التطبيقية، وأيضا تتيح الجامعة برامج خاصة بالنسبة لطلاب الخرجين للمعاهد السنتين، مثل معهد الفني الصحي ومعهد الفني الصناعي بحد أقصي 3 سنوات علي تخرجه علي أن يكون التقديم لهم مباشرةً في إدارة شؤن الطلاب بالجامعة.

وبحسب بيان صادر من جامعة برج العرب التكنولوجية اليوم، أكدت أنها لم تخرج أي دفعة من طلابها حتى الآن، حيث بدأت الدراسة بجامعة برج العرب التكنولوجية واستقبالها لأول دفعة لها في العام الماضي في أكتوبر 2022، كما أنها تستعد لاستقبال طلاب الفرقة الجديدة لتكون ثاني دفعات الجامعة.