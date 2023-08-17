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ثروت الخرباوي: مصطفى مشهور قال إن مؤسس التكفير والهجرة «إخواني»

كتب:

منى صلاح
03:17 ص | الخميس 17 أغسطس 2023
المفكر السياسي ثروت الخرباوي

المفكر السياسي ثروت الخرباوي

قال ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، إن شكري مصطفى، مؤسس جماعة التكفير والهجرة، زار خالد الزعفراني في منزله وأعطاه كراسة فيه أفكاره تسمى «التوسمات» فأعجب بها خالد جدا.

«الخرباوي»: شكري مصطفى من الإخوان وتلميذ «قطب»

وأضاف «الخرباوي» في حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»، أن خالد ذهب إلى مرشد الإخوان السابق مصطفى مشهور، وسأله عن شكري، فقال له إن شكري مصطفى من الإخوان وأحد تلاميذ سيد قطب.

خالد الزعفراني والتحاقه بهذه الجماعة

وذكر أن خالد الزعفراني التحق بالفعل بالتكفير والهجرة، وأصبح أحد أمراء الجماعة، ثم انشق عنهم واعتقل في سجن القلعة، وأنقذه الله من عملية اغتيال جماعة التكفير والهجرة للشيخ محمد الذهبي، وزير الأوقاف الأسبق، حيث كان الزعفراني قد انشق قبل التخطيط للاغتيال.

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