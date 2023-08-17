«رياضة الإسكندرية»: انطلاق بطولة الجمهورية للكونغ فو في برج العرب اليوم

أعلنت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، انطلاق بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو، اليوم، وتستمر حتى السبت المقبل.

وأضافت الشريف، لـ«الوطن»، أنّ فعاليات البطولة ستُقام بصالة الألعاب الرياضية المغطاة في برج العرب غربي الإسكندرية، وتقام البطولة في صالة الألعاب الرياضية المغطاة في برج العرب، والذي يُعد إضافة جديدة ومتميزة للمنشآت الرياضية.

بطولة الجمهورية للكونغ فو

وأشارت إلى أن بطولة الجمهورية للوشو للقطاع الشمالي ستكون داخل صالة الألعاب الرياضية ببرج العرب تحت إشراف وإدارة لجنة من مديرية الشباب والرياضة «الإدارة العامة للرياضة» وتأتي البطولة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاستفادة من المنشآت الرياضية الكبرى وتنفيذ كل الفعاليات بها.

استضافة البطولات

وأضافت صفاء الشريف، أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تحرص على استضافة البطولات الكبرى لإظهار مدى جاهزية ملاعب الإسكندرية لاستضافة البطولات الكبرى سواء في اللعبات الفردية أو اللعبات الجماعية.