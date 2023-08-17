ضبط مستريح سوهاج بعد استيلائه على أكثر من سبعة ملايين جنيه

تمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» من ضبط شاب يبلغ من العمر 38 عاما، بعد قيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها «7.500.000» سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيهاً لتوظيفها واستثمارها فـي مجال تجارة الأدوية من خلال شركة «خاصة» إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.

المتهم نصب على ضحاياه من خلال تلقي مبالغ مالية بزعم توظيفها

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من قسم ثان سوهاج محضراً من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» يتضمن بلاغ المدعو «حسام ا م ع» 31 عاما، مندوب دعاية طبية بشركة أدوية، وعدد 19 أخرين، مقيمون دائرة المحافظة، بتضررهم من المدعو «أحمد ف ا ح»، 38 عاما، حاصل على بكالوريوس علوم ومقيم دائرة مركز أخميم لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها «7.500.000» سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيهاً لتوظيفها وإستثمارها فـي مجال تجارة الأدوية من خلال شركة «خاصة» الكائنة بدائرة القسم مقابل حصولهم علي أرباح شهرية تقدر بـ 8% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.

وعقب استصدار إذن جهات التحقيق، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقرا بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.