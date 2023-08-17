مصرع طفل غرقا في جهينة بسوهاج لعدم إيجادته السباحة

لقي طفل مصرعه غرقًا في ترعة نزه الدقيشية دائرة مركز شرطة جهينة غرب سوهاج، ونقلت الجثة إلى مستشفى جهينة المركزي، وصرّحت جهات التحقيق المختصة بمركز جهينة غرب محافظة سوهاج بدفنه.

مصرع طفل غرقا داخل ترعة

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جهينة بمصرع طفل 11 عاما، غرقًا في ترعة، ونُقلت الجثة إلى المستشفى المركزي وجرى التحفظ عليها.

وتبين أن الطفل يدعى «مهند.ع.ع» 11 عامًا مقيم بدائرة المركز، وصل «جثة هامدة» ادعاء غرق، وبسؤال والدته 33 عاما، ربة منزل، وعمه 35 عاما، عامل، في أثناء قيام المذكور بالاستحمام بترعة نزلة الدقيشية بذات الناحية، ولعدم إجادته السباحة غرق بها، وأضافا بأنه تم انتشال الجثة ونفيا الشبهة الجنائية.

لا توجد شبهة جنائية

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأنّ سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى العرض على جهات التحقيق التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.