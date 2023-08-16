لمدة 4 ساعات.. خريطة قطع المياه عن عدة مناطق في سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج قطع المياه عن قريتي كوم الصايدة ومزاتا بمركز جرجا اليوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً حتى الرابعة من صباح الخميس الموافق 18 من نفس الشهر ولمدة 4 ساعات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف «صلاح»، أنه يتم خلال تلك الفترة القيام أعمال الإحلال والتجديد لتنفيذ قطعية على خط قطر 10 بوصة بلاستيك وتركيب محبس 10 بوصة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

تلقي الشكاوى على الخط الساخن

وأوضخ حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 لخدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول «HCWW 125»، أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg على أن يتم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

تخزين مياه الشرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.