ندوة للكاتبة ريم بسيوني في مكتبة «ديوان» بالساحل الشمالي 5 أغسطس

أعلنت الكاتبة ريم بسيوني تفاصيل الندوة المقبلة، والتي تقام في مكتبة ديوان بالساحل الشمالي يوم 5 أغسطس المقبل، في الساعة الواحدة ظهرا.

وأوضحت «ريم بسيوني» عبر «فيس بوك»: «للقراء الموجودين في الساحل، هستناكم إن شاء الله في مكتبة ديوان، دبلوماسيين 3 بالساحل الشمالي يوم السبت 5 أغسطس الساعة 1 ظهرًا في حوار مفتوح، الدعوة عامة»

كتاب «البحث عن السعادة»

وكانت ريم بسوني قد أصدرًت مؤخرًا أحدث أعمالها كتاب بعنوان «البحث عن السعادة» والعمل رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة، وصادر عن دار المعارف، ومن أجواء الكتاب:

وورد عبر كلمة الناشر على ظهر الغلاف: «الكتاب يناقش مفهوم السعادة المرتبطة بالرضا، وذلك من خلال رحلة تاريخية وفكرية عن الصوفية منذ العصر الأموي وحتى العصر المملوكي، مع التركيز على الحالة الإنسانية للمفكر الصوفي ورحلته للوصول إلى هذا المقام، إذ يحتاج أي شخص إلى جهاد نفس قوي ومستمر، والوصول إلى الرضا مثلا الوصول إلى الحرية في دنيا تعتبر إلى حد كبير سجنا».

وورد أيضًا في الكتاب «الغنى في المعنى الصوفي ليس غنى المال بل هو الاستغناء عن غير الله والعافية ليس المقصود بها الصحة بل هي اليقين والثقة بالله فكم من غني يسرق يذل نفسه وكم من صحيح وقلبه مريض».