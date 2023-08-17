قبول الطلاب المستنفدين لفرص الرسوب بجامعة السويس.. اعرف شروط التحويل

أعلنت جامعة السويس، قبول تحويل الطلاب من الكليات بالجامعة، لمن استنفدوا عدد مرات الرسوب، وفقًا للشروط الموضوعة والواردة في دليل مكتب التحويلات المركزي بالجامعة لعام 2023- 2024.

قبول تحويلات الطلاب لكليتي تجارة وآداب

وأوضحت جامعة السويس في بيان لها، بخصوص التحويلات للطلاب بسبب استنفاد مرات الرسوب، أنه سيُقبل الطلاب الذين استنفدوا فرص الرسوب بكليتي التجارة وآداب انتساب موجه فقط، بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى للكلية في العام الجامعي الذي حصل فيه على الثانوية العامة.

وأكد مكتب التحويلات المركزي في بيانه، بشأن الطلاب مستنفدي فرص الرسوب، أنه يمكن التقدم بأوراق القبول بالجامعة في عام الفصل أو العام التالي لفصله، وبالنسبة للطلاب المفصولين من جامعات خاصة أو عربية أو أجنبية، يتم إعطاؤهم خطاب لمكتب التنسيق، لمعرفة المجموع الاعتباري للكلية المراد نقل قيدهم إليها.

الأوراق المطلوبة للطلاب مستنفدي فرص الرسوب

ووفقًا لبيان مكتب التحويلات المركزي بجامعة السويس، فإن الأوراق المطلوبة للقيد أو التحويل للجامعة، بالنسبة للطلاب مستنفدي فرص الرسوب، هي كالتالي:

1- شهادة الميلاد

2- شهادة الفصل مبين بها عدد السنوات الدراسية التي درسها الطالب

3- استمارة الثانوية العامة أو ما يعادلها

4- أن يثبت الطالب أنّ عنوانه تابعا لجامعة السويس، عن طريق إيصال غاز أو كهرباء أو تيليفون أو عقد إيجار موثق بالشهر العقاري، وأن يكون قد مضى على توثيقة سنة على الأقل، قبل بدء العمل بمكتب التحويلات، وأن يكون عنوان ولي الأمر مطابقًا للعنوان ببطاقة الرقم القومي.