الكليات المتاحة في جامعة قناة السويس للمرحلة الثانية.. منها ألسن وطب

مع ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، أمس، بدأ العديد من الطلاب وأولياء الأمور، البحث عن أبرز الكليات في الجامعات المختلفة، بينها الكليات المتاحة في جامعة قناة السويس للمرحلة الثانية، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم العالي، موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية والأماكن الشاغرة في بعض كليات المرحلة الأولى.

الكليات المتاحة في جامعة قناة السويس للمرحلة الثانية.. الشعبة العلمية

وبحسب البيان الرسمي لوزارة التعليم العالي، فإن الكليات المتاحة في جامعة قناة السويس للمرحلة الثانية للشعبة العلمية، هي:

كلية الطب البيطري. العلوم. التمريض. الزراعة . الألسن. التجارة الحاسبات والمعلومات. السياحة والفنادق. كليات التربية بمختلف أنواعها، التي تضمنت كلية تربية (تعليم ابتدائي) وكلية تربية (طفولة) وكلية تربية رياضية بشعبتيها البنين والبنات وكلية التربية شعبة (تربية فنية). معهد فني تمريض.

الكليات المتاحة في جامعة قناة السويس للمرحلة الثانية.. الشعبة الهندسية

كما تضمنت الكليات المتاحة والأماكن الشاغرة في جامعة قناة السويس للمرحلة الثانية للشعبة الهندسية، الآتي:

كلية الحاسبات والمعلومات. الألسن. التربية الرياضية بشعبيتها بنين وبنات. الزراعة. الآداب. العلوم الإنسانية. تجارة انتساب موجه.

الكليات المتاحة في جامعة قناة السويس للمرحلة الثانية.. الشعبة الأدبية

وجاءت الكليات المتاحة والأماكن الشاغرة في جامعة قناة السويس للمرحلة الثانية للشعبة الأدبية، كالتالي: