شروط التحويل للكليات المناظرة في جامعة السويس.. والأوراق المطلوبة

أعلنت جامعة السويس فتح باب التحويلات بالكليات المناظرة وغير المناظرة للطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد، وذلك يوم 20 أغسطس الجاري.

أوضح البيان الصادر عن جامعة السويس والمتضمن لشروط النقل والأوراق المطلوبة أنه يجوز نقل الطالب من كلية إلى أخرى مناظرة بجامعة السويس والمقيدين بالفرق الأعلى، وفقا للشروط الموضوعة وهي:

- أن يكون الطلب ناجحا ومنقولا للفرقة الأعلى في كليته المحول منها.

- يفرض على الطالب أن يدرس المناهج التي لم يدرسها في الكلية المحول منها، وفقا لبيان الحالة المعتمد والمحتوى العملي الوارد من الكلية المحول منها، وذلك بعد إجراء المقاصة للمقررات التي سبق للطالب دراستها.

الأوراق المطلوبة للتحويل

ذكرت جامعة السويس الأوراق المطلوبة لاتمام عملية التحويل من كلية مناظرة إلى أخرى، منها:

- صورة من شهادة الثانوية العامة على أن يكون حاصل عليها من النطاق الجغرافي للكلية.

- بيان حالة دراسية مفصل موضحا به عدد السنوات الدراسية والمواد التي درسها الطالب ومتضمنة موافقة الكلية على التحويل، مع اعتمادها من عميد الكلية أو وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

- أن يثبت الطالب أنه مقيم فعليا في النطاق الجغرافي لجامعة السويس عن طريق إيصال غاز أو كهرباء أو فاتورة أو تليفون عقد إيجار موثق بالشهر العقاري، بشرط أن يكون مضى على توثيقه 6 أشهر على الأقل، بشرط أن يكون عنوان ولي الأمر للطالب مطابقا.