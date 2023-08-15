نتيجة تنسيق كلية التربية جامعة السويس 2023.. والأوراق المطلوبة للتقديم

نتيجة تنسيق كلية التربية جامعة السويس 2023، تضمنها إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، والمعلومات عن أقسام الكلية والدرجات العلمية والأوراق المطلوبة، من الأمور التي يهتم بها الطلاب قبل توجههم إلى الكلية بعد ظهور نتيجة التنسيق الإلكتروني.

نتيجة تنسيق كلية التربية جامعة السويس 2023

وترصد السطور التالية، بعد ظهور تنسيق كلية تربية جامعة السويس، بواقع 318,5 درجة، الأقسام المتاح الدراسة بها في الكلية، كما يلي.

الأقسام التربوية بكلية التربية جامعة السويس

- قسم أصول التربية.

- قسم التربية المقارنة والإدارة التربوية.

- قسم علم النفس التربوي.

- قسم الصحة النفسية.

- قسم المناهج وطرق التدريس.

- قسم تكنولوجيا التعليم.

- قسم التربية الخاصة.

- قسم تربية الطفل.

- قسم الصحة النفسية.

- قسم التربية الفنية.

الدرجات العلمية التي تمنحها كلية التربية جامعة السويس

تتعدد الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية وهي: البكالوريوس، الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه، وكل درجة من هذه الدرجات لها برنامجها الخاص.

برنامج معلم تربية الطفل، ويمنح درجة بكالوريوس العلوم والتربية تخصص تربية طفل.

برنامج معلم ابتدائي، ويمنح درجات:

- ليسانس الآداب والتربية تخصص اللغة العربية وآدابها.

- ليسانس الآداب والتربية تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها.

- ليسانس الآداب والتربية تخصص دراسات اجتماعية.

- بكالوريوس العلوم والتربية تخصص تربية رياضيات.

- بكالوريوس العلوم والتربية تخصص العلوم.

برنامج معلم اعدادي وثانوي ويمنح درجات:

- ليسانس الآداب والتربية تخصص اللغة العربية وآدابها.

- ليسانس الآداب والتربية تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها.

- ليسانس الآداب والتربية تخصص اللغة الفرنسية وآدابها.

- ليسانس الآداب والتربية تخصص علم النفس.

- ليسانس الآداب والتربية تخصص الفلسفة.

- ليسانس الآداب والتربية تخصص التاريخ.

- ليسانس الآداب والتربية الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية.

- بكالوريوس العلوم والتربية تخصص الرياضيات.

- بكالوريوس العلوم والتربية تخصص الكيمياء.

- بكالوريوس العلوم والتربية تخصص الفيزياء.

- بكالوريوس العلوم والتربية تخصص العلوم البيولوجية.

- بكالوريوس العلوم والتربية تخصص العلوم الجيولوجية.

برنامج معلم التربية الخاصة ويمنح درجات:

- ليسانس الآداب والتربية تخصص اللغة العربية لذوي الاحتياجات الخاصة.

- ليسانس الآداب والتربية تخصص اللغة الإنجليزية لذوي الاحتياجات الخاصة.

- معلم التخصصات النوعية بكالوريوس العلوم والتربية تخصص تكنولوجيا التعليم.

- بكالوريوس العلوم والتربية تخصص تربية فنية.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية تربية جامعة السويس

- شهادة أًصلية للثانوية العامة، أو مستخرج رسمي بها.

- شهادة ميلاد أصلية.

- 6 صور شخصية حديثة 4×6.

- استمارة تجنيد أصلية للطلاب الذكور فوق 19 عامًا (استمارة 6 جُند).

- نموذج الخدمة العسكرية (نموذج 2 جُند)، للطلبة الذكور فقط.

- صورة من بطاقة تعريف الطالب.

- تقرير طبي مختوم من القطاع الطبي.

- إيصال سداد المصروفات.