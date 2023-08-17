سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم.. مستقر في بداية التعاملات

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 17-8-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه، استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل اليوم في البنك الأهلي المصري للبيع 30.85 جنيه و30.75 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدولار اليوم بالبنوك، حسبما أوضحت البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الخميس للبيع 30.93 جنيه، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم الخميس للبيع 30.85 جنيه، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك أبوظبي الإسلامي للبيع 30.95 جنيه، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك الإسكندرية للبيع 30.95 جنيه، وللشراء 30.85 جنيه.