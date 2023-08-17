رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الدرھم الإماراتي اليوم الخميس 17-8-2023 في البنوك المصریة

كتب:

محمد متولي
09:15 ص | الخميس 17 أغسطس 2023
الدرهم الإماراتي- تعبيرية

الدرهم الإماراتي- تعبيرية

كشفت المواقع الرسمية للبنوك المصرية، عن استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 17-8-2023، وفقا لآخر تحديث للبنوك قبل العطلة الأسبوعية، حيث سجل داخل البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 8.38 جنيه بالنسبة للشراء، والبيع 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية ليسجل 8.38 جنيه للشراء، أما سعر البيع 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ 8.41 جنيه للشراء، والبيع 8.42 جنيه.

اقرأ المزيد:

استقرار أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في البنوك

أسعار العملات اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات في البنوك.. استقرار ملحوظ

أسعار العملات اليوم الأربعاء 16-8- 2023.. استقرار ملحوظ في البنوك

حبس المتهم بغسل 3 ملايين جنيه حصيلة الاتجار في العملات الافتراضية
بقلم محمد متولي