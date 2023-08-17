سعر الدرھم الإماراتي اليوم الخميس 17-8-2023 في البنوك المصریة

كشفت المواقع الرسمية للبنوك المصرية، عن استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 17-8-2023، وفقا لآخر تحديث للبنوك قبل العطلة الأسبوعية، حيث سجل داخل البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 8.38 جنيه بالنسبة للشراء، والبيع 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية ليسجل 8.38 جنيه للشراء، أما سعر البيع 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ 8.41 جنيه للشراء، والبيع 8.42 جنيه.