استقرار أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في البنوك

تواصل أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في البنوك استقرارها المستمر منذ تعاملات الأسبوع الماضي في كافة البنوك المصرية، وذلك بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في البنوك، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

- يبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

- يسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- كما يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء أما سعر البيع يسجل 8.22 جنيه.

- فيما يسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه شراء و 8.25 جنيه بيعا.

سعر اليورو في البنوك المصرية

- ويسجل سعر اليورو اليوم داخل البنك المركزي المصري 33.72 جنيه للشراء و البيع 33.84 جنيه.

- يبلغ سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.68 جنيه شراءً و 33.78 جنيه بيعًا.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

- وبالنسبة لسعر الجنية الإسترليني في البنوك المصرية يسجل 39.50 جنيه للبيع و39.29 جنيه للشراء داخل البنك التجاري الدولي.

- كما يبلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 39.19 جنيه شراء و 39.29 جنيه بيعا.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

- ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 8.38 جنيه بالنسبة للشراء و8.39 جنيه للبيع.

- كما يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك 8.43 جنيه للبيع و8.28 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

- يسجل سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر 100.02 جنيه للشراء، و100.26 جنيه للبيع.

- كما يبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 100.21 جنيه شراء أما سعر البيع فوصل إلى 100.56 جنيه.