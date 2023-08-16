أسعار العملات اليوم الأربعاء 16-8- 2023.. استقرار ملحوظ في البنوك

سجلت أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 16-8- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنية المصري في مختلف البنوك ببداية التعاملات.

في البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

وفي البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه 33.52 جنيه للشراء، و33.68 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 33.52 جنيه للشراء، و33.71 جنيه للبيع في البنك الأهلي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه 39.02 جنيه للشراء، و39.22 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.02 جنيه للشراء ، وسجل 39.32 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه 8.38 جنيه للشراء، و سجل 8.40 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع في البنك الأهلي.