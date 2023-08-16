حبس المتهم بغسل 3 ملايين جنيه حصيلة الاتجار في العملات الافتراضية

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم في قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع في العملات الافتراضية عبر شبكة الإنترنت، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

غسل 3 ملايين جنيه

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، ببيع وشراء العملات الافتراضية على شبكة الإنترنت بالمخالفة للقانون، كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق شراء السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على 106 أجهزة تعدين، وعملات افتراضية، وجهاز كمبيوتر، ولاب توب، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وقدّرت حصيلة عمليات الغسل التي قام بها من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 3 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الموقف القانوني

أوضح حسام همام المحامي، لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.