سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 17-8-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 17-8-2023 في البنوك استقرارا ملحوظا في بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري، إذ سجل في البنك الأهلي المصري 100.27 جنيه للبيع و99.34 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدينار الكويتي في البنوك حسب آخر تحديث لأسعار العملات على مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 100.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 99.34 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 100.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 100.02 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم الخميس: 100.59 جنيه للبيع، مقابل 100.40 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك إسكندرية اليوم الخميس: 100.59 جنيه للبيع، مقابل 97.98 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار: 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي: 12.18 ريال