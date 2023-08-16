استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 16-8-2023 في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 16-8- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، حيث سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، استقرارا أمام الجنيه المصري عند سعر 100.026 جنيه للشراء، وسجل 100.273 جنيه للبيع، ببنك مصر، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 100.026 جنيه للشراء، وسجل 100.273 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 100.2382 جنيه للشراء، وسجل 100.5838 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 99.3474 جنيه للشراء ، وسجل 100.273 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنكCib

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 97.3042 جنيه للشراء، وسجل 100.621 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 96.982 جنيه للشراء، و سجل 100.598 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف ابوظبي الاسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 98.0952 جنية للشراء، وسجل 100.5981 جنية للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.