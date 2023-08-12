«الري» تدرب العاملين بقناطر ديروط على التعامل مع حادث افتراضي

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض إجراءات تطبيق نظام السلامة المهنية بمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وقال المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى إن مشروع قناطر ديروط يلتزم بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم، من خلال التدريب علي أعمال السلامة المهنية.

تدريب للعاملين بالمشروع على التعامل مع حادث افتراضي

تابع أنَّه تم مؤخراً تنفيذ تدريب للعاملين بالمشروع على التعامل مع حادث افتراضي بحدوث انهيار لجزء من التحويلة الخاصة بحفرة الإنشاء نتيجة لحدوث انهيار في ستائر التحويلة، إذ تمّ تدريب العاملين على إخلاء الموقع بشكل سريع ومنظم بدون أي خسائر بشرية، كما يتم تدريب العاملين بشكل دوري إلى الإخلاء الآمن للموقع في حال حدوث حرائق أو انهيار للسد المؤقت أو أي خطر قد يحدث للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم طبقا لخطة السلامة المهنية الموضوعة.

كما يتمّ مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع، إذ قام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوي الضوضاء وجودة الهواء والاهتزازات.

تطبيق نظام السلامة المهنية فى جميع العمليات التى يتم طرحها بمعرفة قطاع الخزانات

أوضح أنَّ الوزارة حريصة على تطبيق نظام السلامة المهنية فى جميع العمليات التى يتم طرحها بمعرفة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، مع توفير عناصر السلامة المهنية المناسبة مثل (توفير الإسعافات الأولية أو سيارة اسعاف طبقا لحجم العمل بالموقع - توفير ملابس السلامة المهنية للعاملين - استخدام دائرة اتصالات داخلية بالموقع لاستخدامها حال تواجد العمال بأماكن غير مرئية او لا تتواجد بها شبكات للمحمول - استخدام الحبال الواقية حال التواجد بأماكن مرتفعة للحماية من السقوط).

جدير بالذكر أنَّ نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تصل الى 20%، إذ يجرى التجهيز لصب الخرسانة المسلحة لزوم الحوائط بقنطرة فم بحر يوسف وذلك بعدما تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لزوم الاساسات، كما تم نهو الجسات التأكيدية واختبارات الموقع وجارى عمل الاختبارات المعملية بقنطرة حجز الإبراهيمية، كما تجرى أعمال تركيب وتثبيت دليل البوابات والتجهيز لتنفيذ اعمال حماية القاع لقنطرة فم الديروطية.

تحسين عملية الرى في زمام 1.60مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد

ويُعد هذا المشروع ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الري في زمام 1.60 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد هي (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي.