طرق الحصول على تمويل لتطوير الري من الغمر للحديث

بدأت وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ مشروع لتطوير الري في الأراضي القديمة والجديدة، بأجراءات تشجيعية عبارة عن قروض دون فوائد تقدمها "الوزارة"، وأخرى بفائدة متناقصة 5% من البنك الزراعي المصري والأهلي، كما تقدم "الوزارة" الاستشارات الفنية والتصميمات الهندسية مجانا لتشجيع المزارعين على تطوير طرق الري من الغمر للحديث توفيرا للمياه، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة بتطبيق القانون بتغريم الممتنعين عن تطوير الري في الأراضي الجديدة والمستصلحة لتأخرهم عن تطوير طرق الري. "الوطن" من جانبها توضح إجراءات الحصول على تمويل مالي من وزارة الموارد المائية والري وكذلك من البنك الأهلي والبنك الزراعي.

أولاً: إجراءات الحصول على قرض من وزارة الموارد المائية

* الأوراق المطلوبة

- شهادة بالحيازة الزراعية حديثة ومختومة من الجمعية الزراعية.

- صورة البطاقة.

- طلب بتطوير الري من الغمر للحديث.

- إقرار بتسديد القرض خلال خمس اعوام.

- خريطة بقطعة الأرض المطلوب تطويرها معتمده من مهندس عضو بنقابة المهندسين.

- طلب بأجراء معاينة للأرض محل التنفيذ.

* يتم التوجه لإدارة التوجيه المائي التباعة لوزارة الموارد المائية والري في الإقليم.

* تقوم إدارة التوجيه بمعاينة قطعة الأرض لإعداد الرسومات الهندسية والتصميمات.

* عقب انتهاء إدارة التوجيه المائي من إعداد التصميمات يتم التوجه لأدارة المشروعات بالإقليم لبدء التنفيذ.

* تقوم الوزارة بصرف 5 آلاف جنيه للفدان دون فائدة عبارة عن معدات وخامات للتنفيذ تحت إشرافها ومن خلال شركة معتمدة.

ثانيا: طلبات الحصول على قرض من البنك الأهلي والبنك الزراعي

* الأوراق المطلوبة.

- شهادة من الحيازة الزراعية حديثة ومختومة من الجمعية الزراعية.

- صورة البطاقة.

- طلب بتطوير الري من الغمر للحديث.

- خريطة بقطعة الأرض المطلوب تطويرها معتمدة من مهندس من نقابة المهندسين.

- طلب بأجراء معاينة للأرض محل التنفيذ.

- يتم التوجه لأدارة التوجيه المائي في الأقليم.

- تقوم ادارة التوجية بمعاينة قطعة الأرض لأعداد الرسومات الهندسية والتصميمات مجانا.

- عقب انتهاء ادارة التوجية المائي من إعداد التصميمات يتم التوجه لأدارة المشروعات للموافقة على المشروعات

- عقب التوجه للبنك يقوم بالموافقة على صرف القرض خامات.

- تقوم شركة معتمده بتنفيذ عملية التحويل من الغمر للحديث تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري.

- تقدر قيمة القرض 20 ألف جنيه للفدان بفادئة متناقصة 5% تسدد على خمس أعوام.

ثالثا: التنفيذ دون الحصول على قروض

يمكن للمزارع تطوير الري دون الحصول على قروض وتقوم وزارة الموارد المائية والري بتقديم الرسومات الهندسية والتصميمات والإشراف على التنفيذ مجانا.