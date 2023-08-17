أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الخميس.. الكيلو يبدأ من 9 جنيهات

استقرت أسعار المانجو اليوم الخميس 17 أغسطس في سوق العبور، تزامنًا مع نهاية الأسبوع إذ تراوح سعر الكيلو بين 9 و60 جنيها بحسب النوع. ويرغب الكثير من المواطنين في معرفة أسعار المانجو اليوم في سوق العبور بشكل يومي، حتى لا يقعون فريسة لجشع التجار في المحلات وأسواق التجزئة.

ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس الجاري، والتي جاءت كالتالي:

أسعار المانجو في سوق العبور

- سعر كيلو مانجو الهندي يتراوح بين 15 إلى 27 جنيهًا.

- سعر المانجو الدبشة يتراوح بين 14 إلى 20 جنيهًا.

- سعر مانجو صديقة يتراوح بين 16 إلى 18 جنيهًا.

- سعر مانجو جولك يتراوح بين 15 إلى 23 جنيهًا.

- سعر الكيلو من مانجو تيمور يتراوح بين 15 إلى 27 جنيهًا.

- سعر كيلو مانجو زبدية يتراوح بين 16 إلى 20 جنيهًا.

- سعر كيلو المانجو السكري اليوم يتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

- سعر الكيلو من المانجو العويس يتراوح بين 25 إلى 35 جنيهًا.

- سعر الكيلو من مانجو سنارة يتراوح بين 14 إلى 20 جنيهًا.

- سعر المانجو البلدي يتراوح بين 9 إلى 13 جنيهًا.

- سعر الكيلو من مانجو فونس يتراوح بين 15 إلى 30 جنيهًا.

- سعر الكيلو من مانجو فص يتراوح بين 30 إلى 60 جنيهًا.