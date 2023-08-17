ما موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023؟.. مصادر بـ«التعليم العالي» تجيب

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 سيكون بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقا للضوابط والقواعد المنصوص عليها في هذا الشأن، موضحة أنّ المرحلة الثالثة تشمل الطلاب الناجحين في الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة 2023، وكذلك الناجحين في امتحانات الدور الثاني.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 سيكون مطلع شهر سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تقليل الاغتراب، على أن تستمر المرحلة حتى الانتهاء من تسجيل رغبات الطلاب، موضحة أنّ التسجيل لها يكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، أعلنت عدد من الجامعات الأهلية والخاصة بمختلف المحافظات، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والقبول لطلاب الثانوية العامة 2023، المرشحين للكليات المختلفة وفقا للحدود الدنيا والضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إذ أنه من المقرر انتهء أعمال التنسيق للمرحلة مطلع شهر أكتوير المقبل.