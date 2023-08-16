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تنسيق البرامج الجديدة في الجامعات الأهلية بالمحافظات 2023

كتب:

آية حسنين
10:48 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
تنسيق الجامعات الأهلية

تنسيق الجامعات الأهلية

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة نتيجة تنسيق البرامج الجديدة في الجامعات الأهلية بالمحافظات 2023، بعد إعلانها من قبل الجامعات في مختلف المحافظات، ومنهم الجلالة أو المنصورة الجديدة.

تنسيق البرامج الجديدة في الجامعات الأهلية بالمحافظات 2023

وحددت الجامعات الأهلية تنسيق مختلف البرامج الجديدة المتاحة بها لطلاب الثانوية العامة وهي 

-  تكنولوجيا الحيوية 55%.

- تكنولوجيا العلوم الصحية55%

- العلوم الأساسية 55%

- علوم سينمائية 55%

- هندسة الذكاء الاصطناعي 68% في جامعة النيل الأهلية والمنصورة الجديدة و66% في جامعة الجلالة الأهلية والعلمين الأهلية، و 65% في جامعة الملك سليمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية والإسماعيلية الجديدة

- هندسة العمارة المُستدامة 68% في جامعة النيل الأهلية والمنصورة الجديدة و 66% في جامعة الجلالة الأهلية والعلمين الأهلية، و 65% في جامعة الملك سليمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية والإسماعيلية الجديدة

- هندسة الميكاترونكس 68% في جامعة النيل الأهلية والمنصورة الجديدة و 66% في جامعة الجلالة الأهلية والعلمين الأهلية، و 65% في جامعة الملك سليمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية والإسماعيلية الجديدة

أماكن البرامج الجديدة بالجامعات الأهلية 

وتوجد البرامج الجديدة داخل مختلف الجامعات الأهلية وهي 

- جامعة الجلالة الأهلية

- جامعة العلمين الدولية 

- جامعة الملك سلمان الدولية

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية 

- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

وأوضحت الجامعات الأهلية أنه يوجد عدة أوراق  من أجل التقديم في البرامج الحديثة بها لطلاب الثانوية العامة وهي:

- شهادة إتمام الثانوية العامة

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- صور شخصية للطالب 

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصوره منها 

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بقلم آية حسنين