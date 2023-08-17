تنسيق الثانوية: 130 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى المرحلة الثانية حتى الآن

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات عبر موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى الجديد 2023/2024، بلغ حتى الآن 130 ألف طالب، مؤكداً جاهزية معامل الحاسب الآلى المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحاً حتى الثالثة ظهراً طوال فترة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكترونى.

مصدر: إعلان النتيجة بحد أقصى الأربعاء المقبل.. و«التعليم العالى» تغلق جامعة «قاردن سيتى»

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، إن أعمال تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية تسير بصورة منضبطة وهادئة دون رصد أى مشكلات حتى الآن، وإن معامل التنسيق الإلكترونى تواصل استقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم لمختلف الشعب الدراسية، موضحاً أن خدمة التنسيق مجاناً لجميع الطلاب.

وأضاف «عطا» أن الموقع مُستمر فى استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء السبت المقبل.فيما توقعت مصادر فى الوزارة أن تمد اللجنة العليا للتنسيق عدد أيام المرحلة من 5 إلى 6 أيام، لأنّ عدد الطلاب المسجلين يصل إلى 350 ألف طالب، ويجب إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتسجيل، وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، موضحة إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية سيكون خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل بحد أقصى الأربعاء المقبل.

ومن جهة أخرى، أصدر الوزير قراراً بغلق جامعة «قاردن سيتى» فى مدينة نصر، والتى تروج لنفسها بأنها تُمارس نشاطاً تعليمياً فى مجال الطب البشرى، وطب الأسنان للطلاب العائدين من السودان، واستقطاب طلاب للدراسة بها، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى ضوء تقرير قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكداً أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة فى التصدى للكيانات الوهمية تنفيذاً لتوجيهات الوزير، مطالباً أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.