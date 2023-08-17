أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الخميس.. تشهد استقرارا

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 17-8-2023 في الأسواق المصرية استقرارا، حيث يرغب أعداد كبيرة من المواطنين خلال الفترة الحالية وتحديدا، خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة في التعرف على أسعار الفاكهة.

وتستعرض «الوطن» متوسط أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق، وفقاً لآخر تحديث للأسعار أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم

وسجلت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 17-8-2023 التالي:

الموز البلدي الكيلو بـ18 جنيها.

التفاح المحلي الكيلو بـ29 جنيها.

الخوخ الكيلو بـ27 جنيها.

البرقوق الكيلو بـ32 جنيها.

موز مستورد الكيلو بـ27 جنيها.

لارنج: الكيلو بـ7 جنيهات.

كيوي: الكرتونة بـ230 جنيها.

كنتالوب الكيلو بـ16 جنيها.

كاكا الكيلو بـ17 جنيها.

عنب مستورد الكيلو بـ33 جنيها.

دوم الكيلو بـ4 جنيها.

جريب فروت الكيلو بـ 15 جنيها.

تفاح جولدن الكيلو بـ45 جنيها.

أناناس الواحدة بـ53 جنيها.

بلح عجوة الكيلو بـ30 جنيها.