أسعار الفاكهة اليوم السبت 12-8-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

تشهد أسعار الفاكهة اليوم السبت 12-8-2023 في مختلف الأسواق استقراراً ملحوظاً، حيث يتابعها قطاع كبير من المواطنين بشكل يومي للوقوف على مستجداتها، خاصة أنها تختلف من يوم لآخر ومنطقة لأخرى.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم للمستهلك، حسب آخر تحديث للأسعار أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلوما بمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم

وسجلت أسعار الفاكهة اليوم السبت 12-8-2023 التالي:

- الموز البلدي: الكيلو بـ15 جنيها.

- التفاح المحلي: الكيلو بـ24 جنيها.

- الخوخ: الكيلو بـ25 جنيها.

- البرقوق: الكيلو بـ30 جنيها.

- موز مستورد: الكيلو بـ26 جنيها.

- لارنج: الكيلو بـ5 جنيها.

- كيوي: الكرتونة بـ169 جنيها.

- كنتالوب: الكيلو بـ18 جنيها.

- كاكا: الكيلو بـ18 جنيها.

- عنب مستورد: الكيلو بـ28 جنيها.

- دوم: الكيلو بـ4 جنيها.

- جريب فروت: الكيلو بـ11 جنيها.

- تفاح جولدن: الكيلو بـ37 جنيها.

- أناناس: الكيلو بـ45 جنيها.

- بلح عجوة: الكيلو بـ30 جنيها.

- التفاح: الكيلو بـ42 جنيها.