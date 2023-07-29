استقرار أسعار الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور.. البرتقال الصيفي بـ9 جنيهات

شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت في مصر بسوق العبور، استقرار ملحوظا، مع توافر المعروض، إذ تشكل الفاكهة مصدرًا غذائيًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الإنسان، كما أن تنوع الفاكهة المصرية وجودتها العالية جعلتها محط اهتمام العديد من الأسواق العالمية، حيث يتم تصدير العديد من هذه الفواكه إلى بلدان أخرى، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم السبت، في مصر بسوق العبور، استقرار ملحوظا، حيث تتوفر جميع الأصناف من والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

وشهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور استقرارا، حيث يتراوح سعر «الجريب فروت» ما بين 7 و15 جنيها، بينما يتراوح سعر العنب البناتي الأحمر ما بين 10 و18 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ما بين 9 و15 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الدوم ما بين 20 و40 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الأفوكاتو ما بين 60 و90 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الكمثري الخشابي ما بين 12 و18 جنيها، بينما يتراوح سعر التين البرشومي ما بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

ويتراوح سعر كيلو الشمام ما بين 6 و10 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو كمثري الثلاجة ما بين 15 و25 جنيها، ويتراوح سعر كيلو التفاح المصري ما بين 14 و30 جنيها، ويتراوح سعر كيلو التفاح المستورد ما بين 25 و35 جنيها، ويتراوح سعر كيلو البلح الرملي ما بين 7 و10 جنيها، ويتراوح سعر كيلو البلح السيوي ما بين 30 و40 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الموز الصعيدي ما بين 6 و10 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الموز المغربي ما بين 8 و12 جنيها.