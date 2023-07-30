استقرار أسعار الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور.. الموز بـ6 جنيهات

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد، 30-7-2023، في سوق العبور استقرارًا ملحوظًا، نظرًا لتوافر العديد من أنواع الفاكهة المعروضة، التي تُشتهر مصر بإنتاج أنواع عديدة منها، وفي مقدمتها الموالح.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 30-7-2023، في مصر بسوق العبور استقرار ملحوظا، حيث تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

وشهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور استقرارا، حيث يتراوح سعر الموز الصعيدي ما بين 6 و10 جنيهات، وسعر الموز المستورد ما بين 20 و40 جنيها للكيلو، وسعر كيلو عنب كرمسن ما بين 15 و25 جنيها، وسعر كيلو الكانتلوب ما بين 6 و14 جنيها، وسعر كيلو موز بيكو ما بين 9 و15 جنيها، وسعر كيلو موز مغربي ما بين 8 و12 جنيها، بينما يتراوح سعر التين البرشومي ما بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

ويتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ما بين 8 و14جنيها، وسعر كيلو الليمون البلدي ما بين 6 و20 جنيها، وسعر كيلو ليمون أضاليا ما بين 4 و7 جنيهات، وسعر كيلو البلح الرملي ما بين 7 و10 جنيه، وسعر كيلو بلح سيوي ما بين 30 و40 جنيها.