«معلومات الوزراء»: العالم بحاجة لبناء 96 ألف وحدة سكنية يوميا بحلول 2030

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تقرير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الذي سلَّط الضوء على ضرورة تحقيق الغايات المرتبطة بالهدف الحادي عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يأتي بعنوان «جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة».

وأظهر التقرير أنّ العالم ما زال بعيدًا عن المسار الصحيح لتحقيق ذلك الهدف، وأشار إلى أنّ تحقيق تقدم في تنفيذ هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة يُعدّ أمرًا ملحًا من أجل الأجيال الحالية والمقبلة، خاصة مع وصول عدد سكان العالم لنحو 8 مليارات نسمة في نوفمبر 2022، أكثر من نصفهم وتحديدًا نحو 56% يعيشون في المدن، ويُتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 68% بحلول عام 2050، أي ما يقدر بنحو ملياري شخص إضافي ينضمون إلى سكان الحضر في العالم بحلول عام 2050.

ومع تقدم سكان العالم في العمر وزيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب أن يتكيف التخطيط الحضري من حيث تقديم الخدمات للاستجابة لحقوق واحتياجات هؤلاء السكان، من خلال تطبيق مبادئ التصميم العالمية على المنازل والبنية التحتية للنقل والأماكن العامة، لضمان إمكانية الوصول للأشخاص الذين يعانون من تحديات التنقل والمعرفة، ونتيجة لذلك، يعد التخطيط العمراني المتكامل أمر ضروري لتوفير بنية تحتية وخدمات مركزة للسكان من جميع الأعمار.

السكن الملائم لنحو 3 مليارات شخص بحلول عام 2030 يستلزم بناء 96 ألف وحدة سكنية يوميًّا

وأوضح التقرير أنّ تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، يتطلب تدخلات عاجلة وواسعة النطاق في مجال السياسات والاستثمارات في التنمية الحضرية المستدامة؛ حيث أن الطلب على السكن الملائم من نحو 3 مليارات شخص بحلول عام 2030، يستلزم بناء نحو 96 ألف وحدة سكنية يوميًّا.

وأشار التقرير إلى أنّ نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة انخفضت بشكل طفيف، من 25.4% إلى 24.2% بين عامي 2014 و2020، حيث يستمر العدد الإجمالي لسكان الأحياء الفقيرة في الارتفاع مع زيادة التحضر.

عدد سكان الأحياء الفقيرة زاد بمقدار 165 مليونًا على مستوى العالم على مدار 20 عامًا

وأضاف التقرير أنّ عدد سكان الأحياء الفقيرة زاد بمقدار 165 مليونًا على مستوى العالم على مدار 20 عامًا، ليصل إجمالي عددهم لما يقرب من 1.1 مليار في عام 2020، ويُتوقع أن يعيش ملياري شخص في أحياء فقيرة أو ظروف شبيهة بالأحياء الفقيرة على مدار الثلاثين عامًا القادمة، وحاليا يتركز 85% من سكان الأحياء الفقيرة في 3 مناطق، هي وسط وجنوب آسيا (359 مليون)، وشرق وجنوب شرق آسيا (306 مليون) وأفريقيا جنوب الصحراء (230 مليون).