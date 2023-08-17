«ماندي ودينس» يروجان لشواطئ مرسى علم على الطريقة الألمانية

اعتاد السائح الألماني «ماندي» وزوجته «دينس» على زيارة مصر منذ عشر سنوات، يستمتع بجمال شواطئها ومزاراتها السياحية، ويلتقط بعض الصورة التي تحفظ له ذكريات جميلة يتشاركها مع أصدقاءه حين يعود إلى بلده، لكنه اختار هذه المرة أن يكون وداعه لشواطىء مرسى علم مختلفا، وشاركته زوجته في صنع مشهد تحول إلى صورة فوتوغرافية، وقررا أن يتشاركانها مع أصدقائهما بدافع الترويج وتحفيز الراغبين في قضاء أوقات ممتعة لزيارة شواطئ مصر.

ألماني وزوجته يروجان لجمال الشواطئ المصرية

يعشق «ماندي» وزوجته «دينس» مصر ومدنها السياحية، واعتادا زيارتها مرتين كل عام، وعقب انتهاء إجازتهما على شواطئ مرسي علم، أمس، قررا أن يساهما في الترويج لجمال الشواطئ المصرية على طريقتهما، من خلال فوتوسيشن يحمل كلمة إيجيبت 2023 وشاركا معا في حفر الجملة على رمال شواطئ مرسى علم، وتحول المشهد لصورر فوتغرافية لا تخلو من خفة دم وشقاوة زوجين، وقررا أن يتشاركا الصور مع أصدقائهما تعبيرا عن حبهما لمصر وشواطئها.

سائح وزوجته على شواطئ مرسي علم

قال عاطف عثمان الخبير السياحي، مدير عام إحد المنتجعات السياحية بمرسي علم، إن السائح الألماني وزوجته يترددا على شواطئ مرسى علم منذ عشر سنوات، ومعروف عنهما عشقهما للمدن السياحية المصرية، خاصة مرسي علم، وفي نهاية زيارتهما يبدو عليهما الحزن لمفارقة مصر.

ألماني وزوجته يروجان لجمال شواطئ مرسى علم

أوضح «عثمان» في تصريحات لـ الوطن أن «ماندي» وزوجته يحملا الجنسية الألمانية، واستمرت إجازتهم على شواطئ مرسى علم 15 يوما، وانتهت أمس، وقبل رحيلهما قررا التعبير عن حبهما وعشقهما لمصر بتوثيق مشهد وداع، وصنعا صورة فوتغرافية على شواطئ إحدى المنتجعات بمرسي علم، تعبيرا عن حزنهما لمغادرة مصر، ورسما على الشاطئ كلمة Egypt2023.

«دينيس» تطالب الألمان بزيارة شواطئ مرسى علم

وأضاف «عثمان» أن السائحان قررا التسويق لزيارة شواطيء مرسى علم في بلادههما، ونشرت الزوجة «دينيس» عبر حسابها على صفحات التواصل الاجتماعي تلك الصورة، وكتبت عليها عبارة «سنعود مرة أخرى»، كما نشرت عدة صور لشواطئ مرسي علم وقت الغروب والشروق، ودعت مواطنيها لزيارة مرسي علم.

مرسي علم تستقبل 140 رحلة طيران

كشف رامي فايز نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسي علم في تصريحات لـ الوطن عن أكثر الجنسيات التي تفضل زيارة شواطيء مرسي علم باعتبارها، مؤكدا أنها وجهة سياحية مفضلة لدى السياح من جنسيات مختلفة، خاصة الألمان والإيطاليين والبولنديين والتشيكيين، وهؤلاء هم الأكثر وصولا إلى مرسى علم، وذلك لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية هائلة جعلتها محط أنظار العالم، لافتا إلى أن فنادق ومنتجعات مرسي علم استقبلت الأسبوع الجاري ما يقرب من 30 ألف سائح علي متن 140 رحلة طيران قادمة من دول أوربية.