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مطار مرسى علم يستقبل 3 آلاف سائح من 5 دول أوربية

كتب:

شاذلى عبدالراضي
08:31 ص | الأربعاء 16 أغسطس 2023
استقبال السياح بفنادق مرسى علم

استقبال السياح بفنادق مرسى علم

يستقبل مطار مرسى 3 آلاف سائح، اليوم الأربعاء على متن 15 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 5 دول أوربية من ألمانيا وإيطاليا والتشيك وسلوفاكيا والنمسا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. 

مطار مرسى علم يستقبل 15 رحلة طيران 

كشف رامي فايز نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 15 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل الآلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. 

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعداد فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 3 آلاف سائح من ألمانيا وإيطاليا والتشيك وسلوفاكيا والنمسا، لافتًا إلى أن فرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق والمنتجعات السياحية. 

ولفت «عثمان»، إلى أن آلاف السياح الأجانب احتفلت باليوم الوطني الإيطالي أمس على شواطئ مرسى علم، مؤكدا أن الفنادق تحرص على تنظيم الحفلات والمهرجانات والمناسبات الوطنية ومشاركة الأجانب جميع المناسبات بغرض تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم. 

 

 

 

 

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