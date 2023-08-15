السائحون يحتفلون باليوم الوطني الإيطالي على شواطئ مرسى علم (صور)

نظمت عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية في مرسى علم احتفالات باليوم الوطني الإيطالي، بحضور آلاف السياح الأجانب من أوروبا، وبمشاركة فرق الأنميشن وعدد من العاملين بالقطاع السياحي.

اليوم الوطني الإيطالي

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم فعاليات الاحتفال، أن آلاف السياح الأجانب شاركوا في الاحتفال باليوم الوطني الإيطالي بمشاركة فرق الأنيميشن حاملين علم إيطاليا في سعادة غامرة، تزامناً مع يوم العطلة الوطني في إيطاليا، وهو ويوم مقدس في الكنيسة الكاثوليكية، ويطلقون عليه عيد الصعود، ويحتفلون به في 15 أغسطس، ويمثل موسم العطلات الإيطالية.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، أن مرسى علم استقبلت 30 ألف سائح خلال الأسبوع الجاري على متن 140 رحلة طيران من أوروبا، مؤكدا أن الإيطاليين ضمن قائمة الأكثر وصولا.

الاحتفال باليوم الوطني الإيطالي

وكشف كمال أبو سريع، الشيف العمومي بأحد فنادق مرسى علم، أن فعاليات الحفل باليوم الإيطالي شملت بوفيه خاص من المأكولات والعصائر الطازجة والفواكه الفريش والتَورت والحلويات الغربية، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن السياح عبّروا عن ساعدتهم.

كما تبادل السياح التهاني بعبارة «فيراجوستو»، والتقطوا الصور التذكارية لنشرها على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة في شواطئ مرسى علم.