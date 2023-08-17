طلاب جامعة قنا يزورون مرضى السرطان بالأقصر.. «وزعوا عليهم هدايا ولعب» 

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بمنطقة طيبة شمال الأقصر، وفدا طلابيا من كلية التربية أساسي علوم بجامعة جنوب الوادي، للمساهمة في تقديم الدعم المعنوي اللازم للأطفال مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفى.

تقديم الهدايا والألعاب للمرضى

واستقبل فريق من العلاقات العامة والأطباء، وفد الكلية، ونظموا لهم جولة داخل أقسام المستشفى المختلفة، قدم من خلالها، الطلبة الدعم المعنوي والهدايا والألعاب للمرضى؛ بهدف تحسين حالتهم النفسية، ولتشجيعهم على مواصلة رحلة العلاج المجانية داخلها.

سعادة الطلاب بالتواجد بين مرضى السرطان

وعبر وفد طلاب كلية «تربية أساسي علوم»، عن سعادتهم بالتواجد بين مرضى السرطان بالصعيد للمساهمة في دعمهم معنويًا خلال مسيرتهم للعلاج من الأورام المختلفة، موجهين الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان.

ومن جهته، عبر محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بتكرار زيارات الطلاب بمختلف كليات جامعة جنوب الوادي بقنا، لمستشفى شفاء الأورمان، ومشاهدة الصرح الطبي العملاق على أرض الأقصر، بجانب التعرف على الخدمات التي يتم تقديمها للمرضى من الأطفال والكبار باتباع أحدث الأساليب العلاجية، مثمنا دور كلية التربية والتربية اساسي علوم في دعم الأطفال المرضى طوال رحلتهم العلاجية.