الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 بجامعة الأقصر.. اعرفها

كشف تنسيق الكليات المرحلة الثانية، وجود كليتين بجامعة الأقصر، يختار بينها طلاب عاصمة السياحة العالمية، الأنسب لهم، وهي التي جرى الإعلان عن درجاتها في تنسيق المرحلة الأولى، إذ تعد فرصة للطلاب لمعرفة الكلية الأقرب لمجموعهم.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، كليتين بجامعة الأقصر، جاءتا في المرحلة الثانية، بحسب الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى.

كليتان بجامعة الأقصر في المرحلة الثانية

وجاءت الحدود الدنيا لكليات جامعة الأقصر في تنسيق المرحلة الثانية، على النحو التالي: كلية السياحة والفنادق بمجموع 246 درجة، وذلك لطلبة الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي، وكلية الحاسبات والمعلومات، بمجموع 361 درجة لطلاب شعبة العلمي.

موعد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023

وبدأ موعد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023، أمس الثلاثاء، وينتهي السبت 19 أغسطس، لمدة 5 أيام.

كليات جامعة الأقصر

وتضم جامعة الأقصر، 6 كليات هي: كلية الطب، الآثار، الحاسبات والمعلومات، الألسن، الفنون الجميلة، السياحة والفنادق، جاء أربع كليات منها في تنسيق المرحلة الأولى، وهي؛ كلية الطب، والآثار والفنون الجميلة، والألسن.