تحليق 26 رحلة بالون طائر تقل مئات السائحين في الأقصر اليوم

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم، تحليق 24 رحلة بالون طائر على متنها 460 سائحًا من مختلف الجنسيات.

سياحة المغامرات

وأوضح مصدر مسؤول في البالون الطائر، أنّ استقرار الأحوال الجوية سمح بتحليق رحلات البالون الطائر، الذي يعتمد في تحليقه على اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، إذ يعد البالون من نمط سياحة المغامرات التي يعشقها السائحون، لأنها تشبع فيهم روح المغامرة.

وأضاف أنّ رحلات البالون تقلع في تمام السادسة صباحًا بعد تجهيزها الذي يستغرق نحو نصف الساعة، إذ يجري تجهيزها بالهواء البارد حتى يمتلئ جسم البالون للنصف، ثم تبدأ عملية ملء النصف الآخر بالهواء الساخن، وبعد الحصول على تصريح برج المراقبة بعد استطلاع الأحوال الجوية المناسبة، يجري إطلاق البالون.

رحلة البالون 35 دقيقة

وتابع، تستغرق رحلة البالون حوالي 35 دقيقة، يستمتع فيها السائح برؤية المعالم السياحية والأثرية التي تزين البرين الغربي والشرقي، يحتضنهما نهر النيل الخالد، مشكلة لوحة فنية رائعة لا توجد في أي مكان في الدنيا.

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا وتتفرد به المدينة على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.