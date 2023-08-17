وزير التعليم العالي يشيد بالاعتماد الدولي للبرامج الدراسية لمدينة زويل

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمعامل والمبنى الأكاديمي وقاعات المحاضرات، إضافة إلى المعامل الأكاديمية والبحثية المُجهزة بأحدث الأجهزة؛ لاستقبال الطلاب من مختلف التخصصات، ومكتبة المدينة، كما تفقد مبنى النانو الذي يضم معمل الدكتور زويل «ميكروسكوب 4D»، ومعمل علوم المواد، والغرفة النظيفة، وسكن الطلاب، الذي يحتوي 1000 غرفة مُجهزة بأفضل التجهيزات الفندقية.

واستمع وزير التعليم العالي إلى شرح تفصيلي حول تجهيزات المدينة وإمكاناتها التي ساهمت في تفوق الطلاب والباحثين، واطمأن الوزير على توافر البيئة المُناسبة للابتكار والإبداع، حيث تُطبق المدينة أحدث تقنيات التعليم والمشاركة الفاعلة للطلاب في العملية التعليمية، مؤكدًا ضرورة ربط مخرجات المدينة من الأبحاث والمشروعات البحثية بالصناعة.

وأشاد الوزير بحصول عدد من البرامج الدراسية بالمدينة على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الأمريكية الدولية ABET؛ لتصبح جامعة العلوم والتكنولوجيا أول جامعة مصرية تحصل على هذا الاعتماد، مؤكدًا أهمية حصول الجامعات المصرية على الاعتماد الدولي ABET.

وأكد عاشور أهمية عقد تحالفات بين مدينة زويل والجامعات المصرية، والانضمام للتحالف الإقليمي للقاهرة الكُبرى، وذلك في إطار تحقيق مبدأ التكامل الذي يعُد من أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ لتفعيل دور المؤسسات التعليمية في المُشاركة الفعالة في سوق العمل، ودعم جهود تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، منوهًا ببدء الدراسة في كليتي علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي، علوم الإدارة، ويعد ذلك توجهًا نحو تبني المدينة لمنح درجات علمية في التخصصات ذات الأولوية في المجالات العلمية، وذلك تماشيًا مع المعايير الأكاديمية العالمية، التي تتبنى اقتصاد المعرفة في مواجهة التحديات، وتحقيق نهضة مصر العلمية.

وفي ختام الجولة التفقدية، أكد الدكتور أيمن عاشور أنّ الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بالتعليم العالي كمًا وكيفًا، لافتًا إلى أنّ عدد الجامعات تضاعف في السنوات العشرة الأخيرة، مثمنًا جهود الباحثين والطلاب بالمدينة وتميزهم في علوم المستقبل التي تتواكب مع أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة «رؤية مصر 2030»، وبناء الجمهورية الجديدة.