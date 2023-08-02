إعلان الحد الأدنى للالتحاق بكليات مدينة زويل.. تقبل من مجموع 65%

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الحد الأدنى للقبول بجامعتها بعد اجتياز المتقدمين لاختبار القبول، وقال الدكتور محمود عبدربه ربه الرئيس التنفيذي للمدينة إن مجلس الإدارة اعتمد معايير القبول الخاصة بجامعة العلوم والتكنولوجيا والحد الأدنى لكل شهادة على حدة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة، وهي المصنفة في المركز الأول على الجامعات المصرية طبقا لتصنيف التايمز البريطانية بفضل جودة التعليم بها.

وأوضح وفقا لبيان صادر عن الجامعة، أن الحد الأدنى للقبول في الكليات جاء كالتالي:

جامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها الهندسي والعلمي (هندسة وعلوم) 70%؜ للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها الثانوية البريطانية والدبلومة الأمريكية، 85% كلية علوم الحوسبة، والذكاء الاصطناعي 65%؜ للثانوية العامة رياضيات، 70%؜ الثانوية العامة علوم والشهادات الأجنبية 80%،؜ وكلية إدارة الأعمال 60% علمي وأدبي ثانوية عامة، والحاصلين على الشهادات الأجنبية 75%.

الحدود الدنيا لمدينة زويل 2023

وأضاف أن المدينة حريصة على تقديم أفضل خدمة تعليمية بمعايير علمية وبتكلفة دراسية في متناول الأسرة المصرية، وتقدم المنح الدراسية الكاملة للمتفوقين من الثانوية العامة شريطة اجتياز اختبار القبول والمنح الجزئية للمتفوقين بمجموع 232 منحة بفضل دعم المؤسسات الوطنية المصرية.

وأشار إلى أن هناك4 برامج دراسية في مسار العلوم والهندسة حصلت على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الأمريكية الدولية ABET كأول جامعة مصرية تحصل عليه ما يؤهل خريجيها للعمل بكبرى الشركات الدولية حول العالم، إضافة إلى حصول نسبة كبيرة من الطلاب تتجاوز 40 %؜ على منح دراسية كاملة لدراسة الماجستير والدكتوراه في أفضل الجامعات العالمية.

كما حافظت الجامعة للسنة السادسة على التوالي على معدل توظيف الخريجين بمعدل 90%؜ خلال الشهور الثلاثة التالية للتخرج، ما يفوق المعدل العالمي الذي يبلغ 90% خلال الشهور الستة التالية للتخرج.