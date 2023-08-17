موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 18 .. «اعرف الأسعار والشروط»

كشف مصدر بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 18، موحددا الفئات المستهفة بالطرح وشروط الحصول على شقة سكنية، بالإضافة إلى كيفية وطريقة الاستعلام عن الشقق.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 18

قال مصدر بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لـ «الوطن»، إن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 18، من المتوقع له أن يكون في الربع الأخير من العام الحالي 2023، أو في مطلع العام الجديدة 2024، مضيفا أن الطرح محدد لفئتي محدودي وفوق محدودي الدخل.

الإسكان الاجتماعي الإعلان 18

أضاف المصدر أن مساحات شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 18، تبدأ من 75 مترا مربعا حتى 90 مترا مربعا، متوقعا أن يكون سعر الشقة في الإسكان الاجتماعي الإعلان 18 يبدأ من 245 ألف جنيه حتى 360 ألف جنيه على حسب مساحة كل شقة.

شروط الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي الإعلان 18

حدد المصدر شروط الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي الإعلان 18، وهي:

- المتقدم يكون مصرى الجنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 50 سنة.

- ألا يكون سبق له الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

- ألا يزيد دخله الشهري عن 6 ألاف جنيه في حال كونه أعزب.

- ألا يزيد دخله الشهري عن 8 ألاف جنيه، في حال كونه متزوج.

- يجب أن يتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في محافظة محل الإقامة أو محل العمل.