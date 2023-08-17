الإسكان الاجتماعي المميز في العلمين الجديدة.. اعرف الأسعار والتفاصيل

حظيت مدينة العلمين بمحافظة مطروح باهتمام كبير من قِبل الدولة، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ تنفيذ خطة تنمية غير مسبوقة طيلة السنوات الماضية، في قطاع الإسكان، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وتستعرض «الوطن» في السياق التالي، تفاصيل وأسعار وحدات الإسكان الاجتماعي المميز بمدينة العلمين التابعة لمحافظة مطروح.

الإسكان الاجتماعي المميز بالعلمين الجديدة

- بدأ تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي المميز بالعلمين في يناير سنة 2018.

- عدد الوحدات الكائنة في المشروع بلغ 536 وحدة.

- مساحة الوحدات تتراوح من 95 حتى 100 متر مربع.

- الوحدات بحالة تشطيب كاملة.

- سعر المتر في الإسكان الاجتماعي المميز بالعلمين 4810 آلاف جنيه.

- اختلفت نسب التميز في مشروع الإسكان المميز بالعلمين إذ وصلت إلى 1% و1.05% من ثمن الوحدة، وفقًا لدور الوحدة في العمارة.

مدينة العلمين الجديدة

- تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 48130.82 فدان.

- يبلغ عدد السكان المستهدف مليوني نسمة.

- خصص نحو 3 مليارات جنيه من موازنة الهيئة للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه الشرب بطاقة 100 ألف م3/يوم، وتطوير الطريق الساحلي الإسكندرية مطروح من الكيلو 93 حتى تقاطعه مع طريق وادي النطرون / العلمين بقيمة 320 مليون جنيه.

- تقع مدينة العلمين بالساحل الشمالي بالكيلو 34 غرب الإسكندرية حتى الحدود الغربية لمصر.

- يحد مدينة العلمين من الشمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبا خط كنتور 200.