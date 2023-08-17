قيادات الإسكان يتفقدون مشروع «سكن كل المصريين» بحدائق العاصمة

تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مواقع وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة، محور محدودى الدخل، نموذج 75 مترا ونموذج 90 مترا، يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز المدينة ومسؤولو الهيئة والجهاز، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات القومية، وأهمها المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

قيادات الإسكان تتفقد مشروعات حدائق العاصمة

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، أنه تم التنبيه على الشركات العاملة بقطاع الإسكان بتكثيف العمالة، والالتزام بجودة التشطيبات والوقوف على جميع العقبات والتحديات لدفع الأعمال، كما أشاد مسؤولو الإسكان بمستوى التشطيب الداخلي والخارجي للوحدات السكنية بمدينة حدائق العاصمة.

وأشار المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إلى أنه يتم عقد اجتماعات دورية بصفة مستمرة بمواقع العمل، للتنبيه على الشركات العاملة بتوفير الخامات اللازمة، وزيادة العمالة لإنهاء الأعمال في مختلف القطاعات، مؤكدا أن العمل يجرى على قدم وساق حرصا على إنهاء الأعمال في أسرع وقت، وتوفير كل ما يلزم لسكان مدينة حدائق العاصمة.

رئيس حدائق العاصمة يوجه باستعجال توصيل التليفون الأرضي والإنترنت

وفي ذات السياق، عقد «عبداللاه» لقاءً مع المسؤولين بشركة المصرية للاتصالات لمناقشة بعض الموضوعات التي تتعلق بمنظومة الاتصالات بالمدينة، ووجه بضرورة استعجال إجراءات توصيل خدمة التليفون الأرضي والإنترنت للوحدات السكنية التي تعاقدت بالفعل بالسنترال، لقرب المدارس واحتياج السكان لهذه الخدمة، مشيرا إلى أنه جارٍ التنسيق مع هيئة البريد المصري لسرعة تشغيل مكتب البريد بالمدينة، لتوفير الخدمات التي يقدمها البريد للمواطنين، كما يجري تركيب جميع الوصلات اللازمة لتشغيل الخدمة.

واجتمع رئيس المدينة مع بعض شركات المرافق والطرق والإسكان، وتم التوجيه بسرعة استكمال الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، مشددا على استمرار الحملات الأمنية لتنظيم حركة المرور وضبط المخالفين.

وأكد على ضرورة المرور من قبل المسؤولين بالجهاز على شوارع المدينة، لتوفير الأمن والاستمرار في ضبط مركبات «التوك توك»، والحرص على عدم دخوله إلى المدينة.