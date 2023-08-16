2276 وحدة.. الإسكان الاجتماعي والمميز بمطروح والعلمين هدايا الرئيس للمواطنين

شهدت محافظة مطروح، اهتماما بالغا من الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إهمال كبير على مدار عقود ماضية في قطاع الإسكان، للارتقاء بحياة ومعيشة المواطنين، إذ جاء الإنجازات إنشاء مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، فضلا عن مشروع الإسكان الاجتماعي المميز بمدينة العلمين الجديدة.

الإسكان الاجتماعي بمحافظة مطروح

- تكلفة المشروع 295 مليون جنيه.

- 1740 وحدة سكنية.

- تاريخ التنفيذ ديسمبر 2019.

وصف المشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة مطروح

ينقسم مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة مطروح إلى:

- 460 وحدة إسكان اجتماعي جرى الانتهاء منها في أكتوبر 2016 بتكلفة 61 مليون جنيه بالعلمين، سيدي عبد الرحمن الحمام، وسيوة.

- 920 وحدة إسكان اجتماعي جرى الانتهاء منها في ديسمبر 2016 بتكلفة 151 مليون جنيه بالعلمين والحمام.

- 360 وحدة إسكان اجتماعي جرى الانتهاء منها في ديسمبر 2019 بتكلفة 59 مليون جنيه بالحمام.

الإسكان الاجتماعي المميز بمدينة العلمين الجديدة

- تاريخ التنفيذ يناير 2018.

وصف المشروع

- «الإسكان المتميز» بمدينة العلمين الجديدة، حددت سعرا موحدًا للمتر في جميع الأدوار بـ4810 جنيهات، فيما اختلفت نسب التميز التي وصلت إلى 1% من ثمن الوحدة، و1.05% من ثمن الوحدة وفقًا لدور الوحدة في العمارة.

- تتراوح مساحات الوحدات البالغ عددها 536 وحدة من 95 مترًا، حتى 100 متر كاملة التشطيبات.

- تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 48130.82 فدان، ويبلغ عدد السكان المستهدف نحو 2 مليون نسمة.

- جرى تخصيص 3 مليارات جنيه من موازنة الهيئة، للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه الشرب بطاقة 100 ألف م3، وتطوير الطريق الساحلي «الإسكندرية.. مطروح» من الكم 93 حتى تقاطعه مع طريق وادي النطرون/ العلمين، بقيمة 320 مليون جنيه، ونهو أعمال الطرق الرئيسية والبحيرات الشاطئية، وتطوير مدينة العلمين القائمة، وتضمينها ضمن التخطيط العام.

- تقع المدينة بالساحل الشمالي الكيلو 34 غرب الإسكندرية حتى الحدود الغربية لجمهورية مصر العربية.

- يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط وجنوبا خط كنتور 200.