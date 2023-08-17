محافظ مطروح: الموافقة على افتتاح أول مدرسة تربية رياضية متخصصة

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح موافقة وزير التربية والتعليم على افتتاح مدرسة سيدي عبدالرحمن الإعدادية الثانوية الرياضية، كأول مدرسة رياضية في مطروح، يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة والمستمرة للارتقاء بمنظومة ونوعية التعليم.

لجنة معاينة المنشآت الرياضية

وقال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن الدكتورة منى يحيي مستشار التربية الرياضية والعسكرية بالوزارة شكلت لجنة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية لمعاينة المنشآت الرياضية بالمدرسة، كذلك القرية الرياضية بسيدي عبد الرحمن.

وأوردت اللجنة في تقريرها التفصيلي عقب معاينة مقر المدرسة توافر عدد كاف من الفصول لاستعياب أبنائنا الطلاب وغرف التدريس ومعامل التكنولوجيا والحاسب الآلي والعلوم وغرف الإداريين وغرف تغيير الملابس خاصة بالطلاب ودورات المياه، بالإضافة إلى وجود ملعب بالمدرسة يصلح لدخول بعض الشعب التدريبية مثل كرة القدم وألعاب القوى والكاراتية.

نقلة نوعية تربوية رياضية بمحافظة مطروح

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن المدرسة الرياضية الجديدة تعد نقلة نوعية تربوية رياضية بالمحافظة، خاصة أن تلك المدرسة تعد فريدة من نوعها بمنطقة غرب مصر، ما يسهم في تحقيق الطلاب التفوق الدراسي والرياضي وإعداد أبطال.