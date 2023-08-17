«القاهرة الإخبارية»: بعثة حفظ السلام تبحث تسليم المهام للسلطات في مالي اليوم

أفادت قناة القاهرة الأخبارية بأن رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة جون بيير لاكروا، يبدأ اليوم الخميس زيارة إلى مالي لبحث خطة الانسحاب التدريجي والمنظم لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بحلول نهاية العام الحالي.

تسليم مهام البعثة للسلطات المالية

ويبحث المسؤول الأممي خلال الزيارة التي تستمر 3 أيام تسليم مهام البعثة للسلطات المالية ولفريق الأمم المتحدة القُطري ومكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2690.

وكان مجلس الأمن تبنى بالإجماع في نهاية يونيو الماضي قرارًا أنهى بموجبه مهام بعثة حفظ السلام الأممية في مالي، والمعروفة باسم «مينوسما».