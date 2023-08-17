تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. خطوات ورابط التقديم بكليات الإسكندرية 

يستمر ماراثون تنسيق الجامعات الأهلية 2023 في الوقت الراهن، ويبرز الاهتمام بخطوات ورابط التقديم بجامعة الإسكندرية الأهلية كونها أحد أهم تلك الجامعات والتي تضم 19 برنامجا.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية كل ما يخص تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وبالتحديد خطوات ورابط التقديم بجامعة الإسكندرية بحسب إعلانها الرسمي.

رابط تنسيق جامعة الإسكندرية الأهلية

في بداية الأمر يدخل الطالب إلى رابط تنسيق جامعة الإسكندرية الأهلية من أجل بدء التقديم في تنسيق الجامعات الأهلية 2023 من هنا.

تعليمات تنسيق الجامعات الأهلية 2023

وبمجرد الدخول إلى رابط تنسيق جامعة الإسكندرية الأهلية ضمن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 يجرى التأكيد على الطالب بالتالي:

- صحة ودقة البيانات مسئولية مقدم الطلب

- في حالة إعادة تقديم النموذج سيتم إلغاء النموذج السابق والتعامل مع النموذج الأخير فقط

- تسجيل جميع البيانات المطلوبة بدقة

- مراجعة الرغبات وتسجيلها بكل دقة

- يمكنك تحديد رغبة واحدة كحد أدنى و5 رغبات كحد أقصى

خطوات تنسيق جامعة الإسكندرية الأهلية

وبمجرد بدء الدخول إلى رابط تنسيق جامعة الإسكندرية الأهلية ضمن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 يقدم الطالب إجابات على تلك الأسئلة قبل اختيار البرامج الراغب الالتحاق بها، وهي كالتالي:

- اسم الطالب الرباعي باللغة العربية

- الرقم القومي للطالب

- رقم الجلوس في امتحان الثانوية العامة

- رقم الهاتف المحمول للطالب

- عنوان سكن الطالب حيث يختار محافظة سكنه.

- الاسم الرباعي لولي أمر الطالب

- رقم الهاتف المحمول لولي الأمر

- الرقم القومي لولي أمر الطالب

- الحصول على شهادة الثانوية العامة

- المجموع الكلي لدرجات للطالب مضافا إليها درجات المستوى الرفيع أو الحافز إن وجدت.

- نوع الدراسة