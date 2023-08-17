«الزراعة» تعلن بدء موسم تكويد الموالح لبدء الموسم التصديري

أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعي، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء تكويد محصول الموالح للموسم التصديري 2023- 2024، حيث تقرر بدء استقبال طلبات تكويد مزارع الموالح، منتصف الشهر الحالي، وبالنسبة لطلبات اعتماد محطات تصدير الموالح، فقد تقرر البدء في استقبالها خلال شهر أكتوبر مع تعهد الشركة في حال رغبتها في تصدير الموالح لدولة الصين، الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الخاصة بدولة الصين بما في ذلك إجراء «الفيديو كونفرانس» حال رغبة الجانب الصيني في ذلك.

كما يجب تقديم طلب منفصل للدول الأخرى التي تتطلب اشتراطات خاصة مثل اليابان، ونيوزيلاندا، وأستراليا، كذلك يجب الإطلاع على الإجراءات والضوابط الخاصة باعتماد مزارع الموالح خاصة التي سيتم اعتمادها للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي.

الالتزام بتطبيق اشتراطات الاتحاد الأوروبي في اعتماد المزارع

من جانبه أكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه سيتم الالتزام بكل بتطبيق اشتراطات الاتحاد الأوروبي في اعتماد المزارع عن طريق متابعة المزارع بواقع زيارة كل شهر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قبل بدء التصدير، مع سحب عينات تحليل متبقيات في كل زيارة، وتقدير الإنتاجية قبل الحصاد مباشرة، ولا يصرح بالتصدير من المزرعة المتقدمة لاعتماد الاتحاد الأوربي الا بعد إتمام ثلاث زيارات على الاقل مع التأكد من سلامة نتائج التحليل للعينات المسحوبة من المزرعة، وخلو جميع نتائج التحاليل من المبيدات المحظورة، مثل مبيد كلورو بيروفوس، فعلى أصحاب المزارع والشركات رعاية التقدم بطلبات اعتماد مبكر حتى يتثنى للحجر الزراعي إتمام جميع الإجراءات قبل البدء في تصدير الموالح بالموسم التصديري.

متابعة جميع المزارع المعتمدة للتصدير بصورة شهرية

وأوضح المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه سيتم متابعة جميع المزارع المعتمدة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي بصورة شهرية طوال فترة الإنتاج، وإخطار أصحاب المزارع التصديرية بضرورة إخطار إدارة خدمة المصدرين بموعد الحصاد المتوقع، والمحطات التي سيتم الفرز والتعبئة بها، ليتم متابعة نقل واستلام الخام بالمحطات، على أن يتم إصدار مستندات تخصيم لأي كميات خام لم يتم إخطار المجلس بها بموعد حصادها ونقلها للمحطات، كذلك سيتم وضع مجموعه من الضوابط لتصدير الموالح لدول الاتحاد الأوروبي قبل بدايه الموسم التصديري الجديد، وسيتم مناقشتها مع المجلس قريبا، مطالبا بالتنبيه على المصدرين والمزارعين بحظر استخدام مبيد الكلور وبيروفوس المحظور استخدامه، وتنفيذا للمنشور رقم 26 الصادر بتاريخ 2020/6/22 حيث لن يسمح نهائيا بالتصدير من أي مزرعة يثبت تلوثها بأي مبيد محظور.