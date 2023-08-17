«أمناء الحوار الوطني»: مستمرون في مناقشة قضايا الجلسات العامة والتخصصية

وجّهت القوى السياسية والمشاركين في الحوار الوطني، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد استجابته السريعة بتلقيه مجموعة من مخرجات الحوار بعد صياغتها في الجلسات التخصصية، ووعده بإحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية.

وعن الخطوات التالية بعد استجابة الرئيس، أوضح مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ الحوار ما زال مستمرا في مناقشة جميع القضايا التي تم الإعلان عنها مسبقا في جلسات عامة وتخصصية.

استكمال جلسات الحوار الوطني

ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الجلسات التخصصية ستكثّف جهودها حلال الأسابيع المقبلة حتى تنتهي من صياغة ما تبقى من مقترحات وتوصيات الـ6 لجان المتبقة من أصل 19 لجنة.

القاضي: استجابة الرئيس تأتي بناءا على مناقشات الجلسات العامة

وقال الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني ما زال مستمرا سواء عن طريق الجلسات العامة أو التخصصية، لمناقشة جميع القضايا التى تم الإعلان عنها مسبقا.

وأوضح أنّ استجابة الرئيس السيسي، تأتي بناءا على ما تم مناقشته في الجلسات العامة المسبقة، مضيفا أنّ الجلسات ستستمر في المناقشات، بحسب مواعيد سيحددها مجلس الأمناء.