تحالف الأحزاب: تطبيق مخرجات الحوار الوطني أولى أهداف الجمهورية الجديدة

أشاد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وعضو مجلس الشيوخ، بالتوجيهات الرئاسية التي صدرت بحق مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمّنت إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لتطبيق ما يُمكن منها وفقا للدستور، مؤكدًا أنّ التطبيق الفعلي لمخرجات الحوار أولى خطوات التطبيق الفعلي لأهداف الجمهورية الجديدة.

تحالف الأحزاب المصرية

وقال المهندس تيسير مطر، لـ«الوطن»، إنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي صدرت بإحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة تمهيدًا لتطبيقها على أرض الواقع، تؤكّد مدى اهتمام الدولة المصرية بالحوار الوطني ولمطالب القوى الوطنية والجهات المشاركة بالحوار.

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية قائلا: «استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل رسالة مهمة للمواطنين الذين تابعوا جلسات الحوار الوطني العامة التي انعقدت خلال الفترة الماضية، وأن الدولة المصرية تحرص على الاستماع لكل متطلبات المجتمع».

واختتم أمين عام تحالف الأحزاب المصرية حديثه، مؤكدًا أنّ التطبيق الفعلي لمخرجات الحوار يعد أولى خطوات التطبيق الفعلي لأهداف الجمهورية الجديدة.

مخرجات الحوار الوطني

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» عن توجيه مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراسة، وتطبيق ما يمكن تطبيقه منها وفقا للدستور.