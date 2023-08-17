9 ملفات يناقش الحوار الوطني صياغة مخرجاتها.. أبرزها الحبس الاحتياطي

كشف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن عدد اللجان التي تنتظر الانتهاء من الصياغة النهائية لمقترحاتها.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، في بيان صادر عنه، أن 6 لجان من أصل 19 لجنة يجري صياغة مخرجاتها، لافتا إلى أن مقترحات 13 لجنة جرى رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد صياغتها في الجلسات التخصصية خلال الأسابيع الماضية.

الملفات المتبقية في الحوار الوطني

وعن الملفات المتبقي صياغتها من الـ6 لجان المتبقية في المحاور الثلاث «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»، أوضح ضياء رشوان في بيان له، أن من بينها التالي:

- تحديات عمل النقابات المهنية.

- تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي.

- التضخم وغلاء الأسعار.

- التعليم الجامعي.

- قانون الأحزاب السياسية.

- التمكين السياسي للشباب.

- دعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية.

- العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع.

- تطوير وتوطين صناعة الدواء في مصر.

«رشوان» يوجه الشكر للرئيس السيسي

أكد ضياء رشوان، في بيانه، أن جلسات الحوار الوطني العامة والمتخصصة مستمرة دون انقطاع خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من مناقشة وصياغة هذه القضايا، ورفعها هى الأخرى إلى الرئيس السيسي، موجها الشكر للرئيس على سرعة الاستجابة لما تلقاه من مخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أن مجلس الأمناء سينشر لاحقا المواعيد الخاصة بالجلسات المقبلة وموضوعات النقاش.