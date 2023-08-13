إيطاليا تحتل المركز الأول في عدد السياح بشرم الشيخ خلال موسم الصيف

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن الحركة السياحية بمدن جنوب سيناء، خاصة شرم الشيخ، خلال فصل الصيف الحالي، جيدة جدا وأعلى من العام الماضي، لافتا إلى أن إيطاليا احتلت المركز الأول، كأكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى شرم الشيخ، خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي، مشيرا إلى أن متوسط نسب إشغال فنادق المدينة خلال الصيف تراوحت ما بين 70 و75%.

أعداد السياح الإيطاليين

وأضاف لـ«الوطن»، أن السياحة الإيطالية عادت بقوة إلي شرم الشيخ، خلال العام الجاري، موضحا أن أعداد السياح الإيطاليين القادمين لمصر قد يتراوح هذا العام ما بين 800 ألف ونصف المليون سائح، وهو رقم جيد إذا ما قورن بأعداد الإيطاليين العام الماضي.

السياحة الروسية والأوكرانية

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا لشرم الشيخ ستبدأ في الانخفاض بداية من شهر سبتمبر المقبل، على أن تعاود الارتفاع مجددا بداية من منتصف أكتوبر 2023، لافتا إلى أنه بالرغم من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن هناك أعداد جيدة من السياح الروس والأوكران موجودون حاليا بشرم الشيخ، موضحا أن أعداد السياح الوافدين من هاتين الدولتين قبل الحرب كان يمثل أكثر من 50% من إجمالي أعداد السياح الوافدين لشرم الشيخ سنويا.